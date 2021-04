Onzekerheid over ziekenhuis Zutphen groeit, Gelre bevestigt onderzoek naar toekomst

Houdt het ziekenhuis in Zutphen een spoedeisende hulp en intensive care. Kunnen inwoners uit de omgeving er in de toekomst nog terecht voor bijvoorbeeld kraamzorg, een chemokuur of bloedtransfusies? Vragen die de afgelopen weken opborrelden nadat geruchten opspeelden over het uitkleden van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen.