Ooit zo imponerend skatepark in Zutphen krijgt broodnodig herstel: ‘Het is nu vergane glorie’

Tijdelijke vaccinatie­lo­ca­tie Gelre ziekenhui­zen Apeldoorn en Zutphen

GGD Noord- en Oost-Gelderland en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen hebben de handen ineengeslagen om een tijdelijke vaccinatielocatie in te richten in beide ziekenhuislocaties. Van 6 tot en met 24 december is het op weekdagen mogelijk om een eerste, tweede of op medische indicatie derde coronavaccinatie te halen op deze plek.

2 december