Ook inwoners van hoogbouw in Zutphen krijgen mogelijk kans om groenafval te scheiden

Kevin Wiggers, nieuwe jeugdagent in Zutphen én op Instagram: ‘Vroeger speelden ze op straat, nu zitten ze achter hun telefoon’

6 mei Zutphen is een nieuwe gespecialiseerde jeugdagent rijker. Kevin Wiggers heeft sinds kort zijn plek in Lochem ingeruild voor de grotere Hanzestad. Daarmee keert hij terug naar de plek waar hij vier jaar geleden met succes zijn examenopdracht heeft gedaan om overlast in het Warnsveldse winkelcentrum Dreiumme te stoppen. ,,Met 26 ben ik zelf relatief jong en ik vind jongeren simpelweg een leuke groep om mee te werken.’’