Op bijstandsniveau door omzetdaling na werk aan Zutphense IJsselkade

Geld centraal tijdens informatie­avond windmolen­plan­nen

23 mei Het zou bij de plannen voor de bouw van drie windmolens langs het Twentekanaal vooral moeten gaan over het beperken van overlast, in plaats van over de hoeveelheid geld die in een gebiedsfonds gestort wordt. Dat betoogde directeur Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) onlangs in deze krant.