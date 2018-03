Op weg naar kunstmestvrije Achterhoek

Het idee achter kunstmestvrij boeren is dat de mineralen die vrijkomen bij slib- en mestverwerking worden gebruikt, in plaats van kunstmest. Voor het initiatief om op die manier een sluitende kringloop te maken, was toestemming nodig van de Europese Unie omdat boeren gehouden zijn aan de geldende meststoffenwet en nitraat-richtlijn. Die leggen de hoeveelheid mest vast die er op het land mag worden uitgereden.

Zutphen

Voor de pilot Achterhoek Kunstmestvrij werkt LTO Noord in eerste aanleg samen met slibverwerkingsbedrijf GMB in Zutphen en mestverwerker Groot Zevert in Beltrum. GMB in Zutphen verwerkt slib van zuiveringsinstallaties, de menselijke mest. Daaruit worden stikstof en zwavel gewonnen. ,,Je hebt dan twee halfproducten, die je kunt mixen in de juiste verhouding om precies aan het land toe te kunnen voegen", legt projectleider Kroes uit. In Beltrum wordt met vergisting groen gas gewonnen uit dierlijke mest en reststromen.