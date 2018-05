Op zoek naar bewijs dat opa en oma 'goede' Duitsers waren in Zutphen

Comité voelt zich belazerd in kwestie school Vorden

4 mei Het vertrouwen van het comité Almenseweg-Mispelkampdijk in Vorden in wethouder Jan Engels is nog verder gedaald. ,,Hij zegt dat ze eerst scenario's uitwerken en er dan grond bij zoeken. Wij hebben sterk de indruk dat het een gelopen race is. We hebben het gevoel dat we belazerd worden waar we bij staan'', zegt Gerdie Bloemendaal van het comité.