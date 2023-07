Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Einde aan crisis forensi­sche zorg? GGD’s in regio slaan belangrij­ke slag: ‘Met stoom en kokend water’

Voor problemen met beschikbaarheid van forensisch artsen gloort een oplossing. Er komt alsnog een proef waarbij de vijf GGD’s in Oost-Nederland gaan samenwerken in grotere regio’s, waardoor ze minder forensisch artsen hoeven in te zetten.