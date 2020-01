‘Opa’ Bob (81) sjouwt nog vier dagen in de week met badkamermeubels en denkt niet aan stoppen

video ‘Blij ei’Ziggy uit Zutphen door naar volgende ronde in The Voice of Holland

10 januari De uit Zutphen afkomstige Ziggy Krassenberg (18) is een ronde verder in de RTL4- talentenjacht The Voice of Holland. Hij won vanavond de battleronde van zijn medekandidaat Meike. Zijn coach Anouk noemde hem ‘duidelijk de betere‘ van de twee.