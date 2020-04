Opa de Grijff (100) dankzij talloze bloemen, kaarten en flessen wijn toch in feeststemming op verjaardag

Zwembad De IJsselslag in Zutphen voert groot onderhoud uit tijdens coronacri­sis

17:01 In De IJsselslag in Zutphen heerst stilte nu de deuren gesloten zijn vanwege de coronacrisis. Het zwembad maakt nu van de nood een deugd en gebruikt deze periode om het zwembad te onderhouden. ,,Normaal gesproken sluiten we in de zomer een of twee dagen voor groot onderhoud. Die werkzaamheden pakken we nu op.”