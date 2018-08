Openluchtbaden in regio beleven topseizoen

Feest in zwembad de Meene in Ruurlo. Daar is Hein Scholten in het zonnetje gezet, omdat hij de 60.000ste bezoeker van dit seizoen is. De vorige keer dat dit gebeurde, was meer dan dertig jaar geleden. Andere baden in deze regio beleven ook een topzomer.

Het Leussinkbad in Laren verwacht elk moment de 20.000ste bezoeker, zegt beheerder Dorinda Mollenhof. Of dit een absoluut record is weet zij niet, maar deze mijlpaal is in elk geval de afgelopen jaren niet gehaald. ,,Zeker op dagen dat het 30 graden of warmer is, is het gezellig druk. Dinsdag hadden we een echte topdag met circa zeshonderd bezoekers."

Het Larense openluchtbad kan dit fraaie seizoen heel goed gebruiken. Afgelopen voorjaar liet Suzan Klein Gebbink nog namens het Leussinkbad weten dat na jaren van dalende bezoekersaantallen een kentering hard nodig is. Zij wordt op haar wenken bediend.

Benen

,,Wat denk je zelf?", kaatst Fennie Huzen van zwembad De Berkel in Almen de vraag over bezoekersaantallen terug. ,,Het is toch logisch dat we met dit aanhoudend mooie weer veel mensen trekken? Ik denk dat we rond de 35.000 zitten. Heel vroeger waren dit er nog meer, maar de laatste jaren kwamen we hier niet bij in de buurt. Dinsdag hadden we 1500 bezoekers; dan hangen ze er wel met de benen uit."

Annemiek Winkel van zwembad de Boskoele in Gorssel spreekt van een topzomer. ,,Elke dag is het gezellig druk, dinsdag hadden we hier 1500 man. Een tijd geleden hebben we de 25.000ste bezoeker gehuldigd, maar ik weet niet op wat voor aantal we nu zitten."

Geen recorddrukte

,,We hebben een goed seizoen, de begroting wordt ruimschoots gehaald", zegt Hans Verlangen, 'chef' van zwembad Coldenhove in Eerbeek. ,,We zitten nu rond de 37.000 bezoekers en op een gemiddelde van achthonderd à negenhonderd per dag." Van een recorddrukte is bij lange na geen sprake. Volgens Verlangen waren er in de jaren 90 twee seizoenen waarin 75.000 en 80.000 bezoekers werden geteld.