Opgestapte wethouder Zutphen stapt naar de rechter: ‘Ik wil eerherstel’

Zorgverle­ner heeft seks met cliënt (17): ‘Ik dacht dat ik hem zo onder controle kon houden’

„Mijn onbevangenheid is weg, mijn zelfvertrouwen is weg en ik heb last van schaamte. Ik ben bang dat mensen me een zeikerd vinden en denken het mijn eigen schuld was.” Een destijds 17-jarige jongeman heeft er nog steeds veel last van dat hij is misbruikt door zijn zorgverlener, eind 2020. „Iemand die me had moeten helpen, heeft misbruik van me gemaakt.”

13 januari