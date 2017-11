Opheldering gevraagd over besluit korfbalhal

Gemeente neemt verlies bij Kaardebol

14:25 De gemeente Zutphen gaat akkoord met een betaling van 4.200 euro van de coöperatieve vereniging Atelier3D aan de gemeente. Dat bedrag is aanzienlijk lager dan de openstaande vordering van in totaal bijna 70.000 euro die er nog was. De gemeente legt zich erbij neer dat het resterende bedrag niet meer terug te halen is.