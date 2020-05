Opnieuw tik op de vingers voor gemeente Zutphen in Fluisterboot-drama

De gemeente Zutphen is ook volgens het Gerechtshof aansprakelijk voor het zware letsel dat een Amsterdamse toeriste in 2015 opliep. Aan de loopbaan van de vrouw bij defensie kwam abrupt een einde, nadat bij de opstaplocatie van de fluisterboten een grote tak van een paardenkastanje op haar hoofd viel.

De Amsterdamse Marea van der Veen stond met tientallen anderen nietsvermoedend te wachten op de boot. Plotseling brak een loodzware tak van een kastanjeboom af en viel boven op haar hoofd. Door de klap van de tak belandde ze met onder meer een gebroken rug, scheenbeen en kuitbeen in het ziekenhuis. Ze raakte volledig arbeidsongeschikt; het was het einde van haar loopbaan bij defensie.

Nog 25 jaar kunnen werken

Eerder probeerde ze via de rechter al met succes een schadevergoeding toegewezen te krijgen. Daarbij werd een ‘substantieel bedrag’ geëist, omdat Van der Veen normaliter nog zeker 25 jaar had kunnen werken. De rechter zei toen dat de gemeente Zutphen heeft nagelaten de kastanjeboom verder te onderzoeken.

Een deskundige had de gemeente Zutphen in februari 2015 na een visuele controle al geadviseerd om verdergaand onderzoek te doen omdat de boom een risico zou zijn. Zutphen volgde dit advies volgens de rechter niet op en had eind mei 2015 de boom opnieuw alleen op het oog laten controleren.

Met maatregelen geen slachtoffers

Ook in het door de gemeente aangetekende hoger beroep krijgt Zutphen nu ongelijk. De rechters vinden dat voor Zutphen voorzienbaar was dat een zichtbaar verzwakte boom zonder maatregelen op deze plek kon leiden tot ongevallen, met voor slachtoffers grote schade. Als de gemeente wél maatregelen had genomen, dan was Van der Veen waarschijnlijk niet gewond geraakt. De gemeente had meer moeten doen, vindt het gerechtshof.

De gemeente had ervoor kunnen kiezen om de boom te kappen, maar volgens het Gerechtshof ook voor minder verregaande maatregelen als het (tijdelijk) verplaatsen van de opstapplaats van de fluisterboot in combinatie met het afzetten van het gebied rondom de boom. De gemeente heeft volgens de rechters onvoldoende duidelijk gemaakt waarom dat financieel of praktisch niet had gekund.

Opnieuw in gesprek