Oproep voor meer ideeën Hanzejaar 2023 in Zutphen

‘Rare grens’ tussen Brummen en Rheden wordt gecorri­geerd, daarom ruimte voor 24 woningen

Het ging niet zonder slag of stoot, maar woningbouw op het voormalige tuincentrum in Laag-Soeren lijkt dichterbij te komen. De locatie ligt precies op de grens tussen Rheden en Brummen, waardoor onduidelijkheid ontstond in welke gemeente de woningen komen. Vorig jaar werd uiteindelijk besloten de grens recht te trekken in Rhedens voordeel, waardoor het bestemmingsplan gemaakt kan worden.

31 augustus