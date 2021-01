Opvallend ingepakte beuk in Zutphen wordt met jute beschermd tegen de felle zon: ‘Vergrijzing tegengaan’

Rob de Jong uit Deventer schreef een boek over Indische Nederlan­ders: ‘In plaats van halfbloed ben ik dubbel­bloed’

18 januari Rob de Jong is een Deventer duizendpoot. Naast directeur van vrijwilligerscentrale Deventer Doet, stadionspeaker van Go Ahead Eagles en verwoed hobbyfotograaf, heeft hij nu een boek geschreven. In Waar komen opa en oma vandaan? - Het persoonlijke verhaal van Indische Nederlanders brengt hij verschillende getuigenissen samen. Een interview in tegenstellingen.