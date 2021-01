Opvallend ingepakte beuk in Zutphen wordt zo beschermd tegen de felle zon

Update Jongen (17) tot bloedens toe in elkaar geslagen in Zutphen, twee verdachten opgepakt en derde in beeld

17 januari De politie in Zutphen heeft vannacht een 16-jarige jongen en een 19-jarige man uit Warnsveld aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Er is ook derde verdachte, de politie weet om wie het gaat. Een 17-jarige jongen werd in de Zutphense binnenstad door de groep mishandeld en raakte gewond.