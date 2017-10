Het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee kan dienen als locatie én leverancier van artistiek talent, meent Traas. ,,Een azc is in feite één grote huiskamer. En onder de vluchtelingen zitten vast voldoende mensen die wat in hun mars hebben op het gebied van bijvoorbeeld muziek. We zijn in gesprek met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) over de exacte invulling.'' De Kruittoren staat nog op het verlanglijstje van de organisatie. Traas: ,,Echte huiskamers zijn de hoofdmoot van de locaties, maar die willen we graag uitbreiden met enkele bijzondere plekken.''

Afterparty

Elkaar via een breed festival leren kennen, dat is het hoofddoel van Gluren bij de buren. De gastheren en gastvrouwen stellen hun woning ter beschikking voor podiumkunst in de meest brede zin van het woord. De bezoekers trekken van huiskamer naar huiskamer en kunnen navigeren via een routeboekje. 's Avonds is er een afterparty in de Buitensociëteit van de Hanzehof. Daarvóór kan in een select aantal restaurants in het centrum worden genoten van een laaggeprijsd speciaal 'Gluren bij de buren-menu'.

Tot dusverre was het aanbod bij Gluren bij de buren hoofdzakelijk muziek. ,,Maar het zou van ons wel wat diverser mogen'', zegt Traas. ,,Podiumkunst in de meest brede zin van het woord, daar gaan we voor. Theater, voordrachten, poëzie, pantomime... We hanteren een bepaald kwaliteitsniveau, maar beginners zijn ook welkom. Wij kennen geen drempels.'' Over drempels gesproken: de organisatie wil graag weten of locaties die zich aanmelden rolstoeltoegankelijk zijn. Traas: ,,Dan kunnen we dat vermelden in onze routefolder.''

6.000 bezoekers

Gluren bij de buren groeide vorig jaar spectaculair, van rond de 40 naar circa 70 huiskamers. Ongeveer 6.000 bezoekers trokken van locatie naar locatie. ,,Echt veel groter moet het ook niet worden'', zegt Traas. ,,Het festival moet wel behapbaar blijven. En gratis. Maar donaties zijn meer dan welkom, zodat we een mooi festival in stand kunnen houden.''