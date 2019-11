Organisatie sinterklaasintocht Zutphen maakt kleur pieten tóch bekend

Waarom heeft Zutphen het financieel gezien zoveel moeilijker dan andere gemeenten?

17 november Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Het is dit jaar het centrale woord op het stadhuis van Zutphen. Alle gemeenten in de regio hebben een opgave om de financiën op orde te krijgen, maar nergens is deze opgave zo groot als in Zutphen. Een gemeente waar het aantal mensen dat afhankelijk is van financiële steun veel hoger is dan in omliggende gemeenten.