Oud-stotteraar Jan Heuvel zweert bij omstreden Hausdörfer-methode

FC Zutphen schorst trainer van zondagtak na ‘botsing’ met technische commissie

11:39 Mark Severin is voor onbepaalde tijd geschorst als trainer van de zondagtak van FC Zutphen. Meerdere bronnen melden dat de oefenmeester op non-actief gesteld zou zijn vanwege een bedreiging aan het adres van een lid van de technische commissie. De club zelf bevestigt dat Severin geschorst is, maar hult zich verder in stilzwijgen.