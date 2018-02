Oud Vorden wil Monuta-pand kopen

Financiering

Oud Vorden is uit haar jasje gegroeid, zegt Ruiterkamp. ,,De ruimte in de Voorde is niet meer toereikend voor ons. Ons archief is structureel gegroeid, we moeten er ook apparatuur kwijt en we gebruiken het als vergaderruimte voor diverse commissies. Dat kan niet meer in de Voorde. Als we het pand van Monuta kopen, exclusief dienstwoning, zijn we uit de brand. Dan hebben we genoeg ruimte om ook incidenteel een tentoonstelling te houden.''