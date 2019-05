Oude IJsselbrug bij Zutphen twee avonden en nachten afgesloten door werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden worden er aanpassingen gedaan aan de contragewichten. In februari zorgden deze contragewichten ervoor dat de Oude IJsselbrug lange tijd vastliep. Een contragewicht op de brug schuurde tegen het hefportaal, waardoor de brug bleef klemmen. Mogelijk is dit veroorzaakt door de renovatie van de brug in 2017.

Deur

Het contragewicht is het gewicht, een groot blok, dat nodig is om de brug open en dicht te laten gaan. Het hefportaal is het deel van brug waar dit contragewicht in hangt. ,,Je moet het vergelijken met een deur die je thuis ophangt’’, lichtte gemeentewoordvoerder Robert-Jan Bax in februari toe. ,,Zo’n deur heeft een tijdje nodig om te gaan zetten. Mogelijk moet je bijvoorbeeld een deel van de onderkant afschuren.’’