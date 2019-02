Oude IJsselbrug in Zutphen weer begaanbaar, oorzaak problemen nog onbekend

Werkstraf voor veroorza­ken container­on­ge­luk Zutphen

26 februari De 22-jarige loonwerker Van de W. uit Vaassen is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 150 uur werkstraf vanwege de dood van de 73-jarige Carla Roelink. Het slachtoffer slachtoffer uit Zutphen botste met haar scooter in januari 2018 op de stikdonkere Bronsbergen in haar woonplaats tegen een zeecontainer die daar door Van de W. in opdracht van de gemeente was geplaatst.