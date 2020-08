Ouderen beginnen dit najaar in Zutphen met bouw van eigen hofje: ‘We bouwen ons eigen bejaardentehuis’

Het is nu nog een kale zandvlakte omringd met grote hekken, tussen de nieuwbouwappartementen in Noorderhaven. Een ouderenhofje kan je er nog niet in zien, maar Brenda Reyne (75) kan precies aanwijzen waar ze over twee jaar komt te wonen. ,,Daar links, eigenlijk staan we er nu precies voor’’, zegt de Zutphense, als ze een kijkje neemt bij de bouwgrond. In het najaar wil een groep ouderen er beginnen met de bouw van De Hof van Zutphen, het derde Knarrenhof van Nederland. In juni 2022 moet het complex met 51 appartementen en eengezinswoningen worden opgeleverd. Woningen die in prijs variëren van 282.000 tot 370.000 euro.