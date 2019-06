Ouders boos dat De Verborgen Kracht in Zutphen deuren moet sluiten

Jasmien (14) uit Zutphen verlicht deelnemers Roparun met duizend waxine­licht­jes

10 juni De jaarlijkse Roparun, de Europese estafetteloop waarvan de opbrengst is bedoeld om kankerpatiënten te steunen, deed in de nacht van zondag op maandag traditiegetrouw Zutphen aan. Wat een happening was het. Onder meer dankzij de Zutphense scholiere Jasmien de Wit en haar hulptroepen.