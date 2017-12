Overdekte schaatsbaan open in Zutphen

Echt winter is het niet (meer), maar kinderen kunnen in Zutphen wel schaatsen. Op het veld aan de Rudolf Steinerlaan ging zaterdag een overdekte ijsbaan open. Het startschot voor Lea's IJsfestijn werd zaterdag gegeven in aanwezigheid van oud-topschaatser Stefan Groothuis.

De schaatsbaan van 96 vierkante meter is er gekomen op initiatief van Stichting Vrienden van Lea Dasberg. Die stichting helpt basisschool Lea Dasberg met het realiseren van allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, techniek en expressie, waarvoor het reguliere schoolbudget niet toereikend is. Twee jaar geleden ontstond het idee om in dat kader een staatsbaan te realiseren in Leesten, waar kinderen tegen betaling kunnen schaatsen.