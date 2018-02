Overgang dicht vanwege spoedreparatie aan spoor in Eefde

Dankbare Warnsvelder wil Hospice Zutphen bedanken met mooi bedrag

23 februari De moeder van Gert-Jan Stolte (30) uit Warnsveld overleed afgelopen dinsdag in het Hospice Zutphen. Hij is zeer de indruk van de inzet van het personeel en is daarom een actie begonnen met als doel een mooi bedrag in te zamelen voor het hospice. De tussenstand is 700 euro. Stolte zou het 'schitterend' vinden als hij op of boven de 1000 euro uitkomt.