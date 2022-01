Overlijden Edith Meijering schokt Zutphense kunstwereld: ‘Onze stad is een stukje armer geworden’

Klanten zetten crowdfun­ding op voor kappersfa­mi­lie uit Twello: ‘Anders valt 240 jaar oud bedrijf om’

Ze twijfelden even, maar deden het toch: een crowdfunding opzetten voor de door corona noodlijdende kapperszaak in Twello waar ze zo graag komen. Een noodgreep. Dat geven Lieke Klaren en Sanne Bos ruiterlijk toe. ,,Vragen om geld is misschien niet zo sjiek. Maar een prachtig familiebedrijf zien afglijden richting faillissement, is dat al helemaal niet.”

12 januari