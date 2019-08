Paltsprijs 2019 kent 'magere oogst’ met twee genomineerde panden

Twee Zutphense panden maken kans op de tweejaarlijkse Paltsprijs, een stimuleringsprijs voor particulieren en bedrijven die hun pand of locatie op cultuurhistorisch verantwoorde wijze hebben opgeknapt. De panden liggen aan de Deventerweg 73 en de Kuiperstraat 29. Het aantal genomineerden ligt aanzienlijk lager dan in 2017. Toen kwamen maar liefst zeven panden in aanmerking voor een oorkonde, een schildje voor aan de gevel en een geldprijs van 500 euro.