Pand van 'Bankier van het verzet' in Zutphen wordt opgeknapt

Baakse Beek bij Vorden ligt droog

3 augustus De Baakse Beek is bij Vorden veranderd in een zandpad. Door de aanhoudende droogte is de waterweg tussen De Horsterkamp en Kasteel Vorden droog komen te staan. Op de zandgrond liggen her en der dode vissen. In de modder zijn voetstappen te zien van kinderen die met jampotjes kleine visjes probeerden te redden.