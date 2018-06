Parkeerterrein Houtwal in beeld voor kermis

De zomerkermis moet vanwege klachten van omwonenden en horeca vanaf 2019 verdwijnen van Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt. Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft dat onlangs aan vertegenwoordigers van de kermisexploitanten meegedeeld.

Alternatieven

Er vindt momenteel overleg plaats tussen gemeente en kermisexploitanten over alternatieven. Vonk ziet weinig in de Houtwal als nieuwe locatie. ,,Je hebt daar veel bomen en dat gaat lastig samen met kermisattracties. Bovendien hoort de kermis in de Zutphense binnenstad vinden wij, dat is traditie.” Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt de kermis op de markten gehouden. Alleen van 1978 tot 1985 was er een tijdelijke uitstap naar het Miro-terrein.

Klachten

Over nieuwe locaties wil gemeentelijk woordvoerder Bax nog geen mededelingen doen. ,,We zijn die in beeld aan het brengen en dat komt binnenkort aan bod in de collegevergadering.” Voorzitter van belangenvereniging van kermisexploitanten BOVAK Atze Lubach denkt dat er op elke nieuwe locatie ook wel weer klachten zijn te verwachten en vindt dat alles buiten het centrum minder aantrekkelijk is dan de huidige plek.

Geluidsoverlast

Al jarenlang is er discussie in Zutphen over de vijfdaagse zomerkermis, naar aanleiding van de klachten van omwonenden en horeca. In 2017 en ook al eerder werden daarom nog afspraken gemaakt tussen gemeente, omwonenden en kermisexploitanten over maatregelen om geluidsoverlast en andere vormen van hinder in te perken.

Binnenstad

Al in 2014 keek de gemeente naar aanleiding van de klachten naar nieuwe locaties, maar die bleken toen niet voorhanden. ,,We zijn te gast in de binnenstad en hebben rekening te houden met anderen. Maar het is te gemakkelijk om alleen je oren te laten hangen naar de horeca die over omzetderving klaagt”, vindt Lubach. ,,Die bezwaren zijn van alle tijden, maar het overgrote deel van de kermissen in Nederland staat nog altijd in binnensteden.”