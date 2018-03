Miljoenen naar Zutphense sport­ac­com­mo­da­ties

6:51 De gemeente Zutphen trekt 3,1 miljoen euro uit voor het opknappen van buitensportaccommodaties in de gemeente. Tot en met 2022 wordt dat geld vooral in renovatie en vervanging van velden geïnvesteerd, maar bijvoorbeeld ook in nieuwe veldverlichting, hekwerken en andere terreinafsluitingen.