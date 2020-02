Passie voor geneeskunde brengt Zutphenaar Jan de Bruijn de wereld over

Jan is weer eens terug in Zutphen. Hij komt nog vaak naar de Hanzestad én Warnsveld, waar zijn ouders wonen. ,,Afgelopen kerst was ik hier nog. Lekker eten met de hele familie.’’ Hij heeft nog regelmatig contact met zijn oude vrienden van het Zutphense Baudartius College, waar hij vwo deed. ,,En ik woon in Amsterdam in een huis met twee jongens die ook uit Zutphen komen. Ik woon al even in Amsterdam, maar voel me nog steeds Zutphenaar.’’