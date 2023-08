Paul uit Zutphen rijdt in een waterstofauto (en hij is een van de weinigen): ‘Als-ie rijdt doet-ie een plasje’

Forum voor Democratie stelt omstreden aftrap verkie­zings­cam­pag­ne in Eefde met maand uit

Het omstreden evenement dat Forum voor Democratie (FvD) in het weekeinde van 9 en 10 september wilde houden op Landgoed Huis de Voorst in Eefde wordt met een maand uitgesteld. Ook is het evenement, dat de aftrap van de landelijke verkiezingscampagne moet zijn, teruggebracht van twee dagen naar één dag.