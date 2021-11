Permanente begrazing op Brummens zonnepark, maar wel met andere schapen: ‘Deze springen niet op de panelen’

Auto total loss na botsing spoorweg­over­gang nabij Zutphen; bestuur­ster ongedeerd

Op het spoortraject Zutphen-Vorden is vanavond een automobiliste tegen de bebording en waarschuwingslampen gereden van een spoorwegovergang op de Lochemseweg. De vrouw had een engeltje op haar schouder want ze was ongedeerd.

22 november