Personeel zwembad Zutphen in quarantaine na coronabesmetting: bad blijft desondanks open

Hittegolf LIVE | Weer een warmtere­cord verbroken, boer Robert schrikt van uitgedroog­de natuur

13:42 Het kwik komt vandaag opnieuw boven de 30 graden uit in Oost-Nederland en daarmee wordt afgestevend op de warmste week ooit. Vitens waarschuwt om zo weinig mogelijk water te gebruiken overdag, om daarmee voldoende waterdruk te houden. Hoe houden we in het oosten van het land het hoofd koel? Mis niets in ons liveblog.