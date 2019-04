Persoon neergestoken bij Turfstraat in Zutphen

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de aanleiding van de steekpartij was is nog onbekend.

Bij kennis

De man was bij kennis. ,,Of hij ook buiten levensgevaar is, daarover kan ik geen mededelingen doen. Wel dat hij gewond maar bij kennis is vervoerd naar het ziekenhuis.’’

Verdachte

Nijman: ,,Het is nu rond acht uur en er is nog geen verdachte in beeld. We gaan door met onderzoeken want we willen weten wie hier voor verantwoordelijk is. Of het slachtoffer wist wie de dader was? Dat is nu nog niet helder.’’