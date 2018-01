Philadelphia zet video in om cliënten aan baan te helpen

,,Het is nu nog een experiment met maar drie mensen, maar als het werkt dan zullen we dit op grotere schaal doen", zegt Kira Angelier-Brummel uit Apeldoorn. Zij is jobcoach voor cliënten van Philadelphia in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Vanaf dit jaar heeft de zorginstelling besloten 'steviger in te zetten' op het vinden van betaald werk voor de mensen waar ze de zorg over heeft. Dat gebeurt onder andere met video's op Facebook en LinkedIn, om maar een zo groot mogelijk bereik te hebben.

Vraagtekens

De 200 mensen waar de jobcoaches van Philadelphia (in heel Nederland zijn er achttien van deze coaches) voor bemiddelen, zijn vaak niet in staat om zelfstandig naar werk te zoeken. ,,Ik help ze bij het opstellen van hun cv en benader werkgevers rechtstreeks". En dat heeft succes, zo blijkt. ,,Veel werkgevers hebben hun vraagtekens bij het aannemen van iemand met een beperking. Ik leg ze dan uit wat de wettelijke mogelijkheden zijn. Zo hoeft er niet een fulltime-salaris betaald te worden en kan er een aanvulling komen. Ik neem de angst bij werkgevers weg."

Eigenwaarde

De jobcoach heeft bij herhaling ervaren hoe belangrijk werk voor iemand is. ,,Als eenmaal deze stap is gezet dan werkt dit heel positief voor de eigenwaarde van iemand in de maatschappij. En ook werkgevers worden er enthousiast van als ze zien hoe hard iemand werkt."

Een van de werkzoekende kandidaten in de video is de 52-jarige Arthur de Leur uit Zutphen. ,,Ik hoor heel slecht, maar kan goed praten. Ik kan goed samenwerken met collega's. Ik wil heel graag 40 uur per week werken. Gunt u mij succes?", zo stelt hij zich voor. Arthur zoekt naar een baan als magazijnmedewerker, heftruckchauffeur of als chauffeur van een busje.