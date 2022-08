Pijnlijk nieuws voor bewoners ontploft pand in Zutphen: ze zijn alles kwijt

Wie stoot Anneke van de troon? In Lochem zoeken ze opnieuw naar de Beste Buur

Wie stoot Anneke Vermeer uit Eefde van de troon? Ofwel: wie mag zich in 2022 de Beste Buur van Lochem noemen? Dat is de vraag, nu de jaarlijkse verkiezing door Stichting Welzijn Lochem (SWL) weer is uitgeschreven. Vijf vragen over deze verkiezing aan Astrid Lievestro, opbouwwerker van SWL. ,,Wees geen vreemden voor elkaar en stel je voor. Heb een goed gesprek.”

24 augustus