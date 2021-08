Piratenmuziek krijgt erkenning, maar de zenders zijn nog steeds outlaws: ‘We zorgen wél voor een gezond tegengeluid’

Tijn is een van de oprichters van Handgas FM. Hij houdt het liever bij zijn voornaam alleen. ,,Want we zijn nog steeds zo illegaal als wat, hè. Het is niet verstandig als ik slapende honden wakker maak.’’ Want Tijn heeft zijn lesje wel geleerd, een jaar of zes geleden. Toen werd hij tijdens een uitzending op heterdaad betrapt. ,,Bam: 3500 euro boete. Ik zat in onze studio en was er gloeiend bij.’’