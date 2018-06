Plan voor muziekles op alle basisscholen Zutphen en Lochem

Woensdag wordt een convenant ondertekend dat muziekonderwijs regelt op alle basisscholen in de regio De Liemers. Het is de eerste in zijn soort in Gelderland. Koningin Máxima is bij de ondertekening aanwezig.

Aanjager

Nu het muziekonderwijs in De Liemers opgezet is, wordt het stokje in deze provincie doorgegeven aan de regio's Zutphen, Lochem en Achterhoek. Muzehof, Centrum voor de Kunsten in Zutphen, krijgt een belangrijke rol in de ontwikkeling van dat project. De organisatie fungeert als aanjager, kartrekker en projectcoördinator. Dat moet uiteindelijk leiden tot harde afspraken over muziekonderwijs, dat daarmee voor meerdere jaren gegarandeerd moet zijn.