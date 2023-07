Plan voor waterstoffabriek in Zutphen was bijna van tafel, maar er gloort toch weer hoop

Oude Meisjesvak­school in Zutphen verkocht: zo’n 30 onderne­mers moeten op zoek naar nieuw onderdak

De circa dertig ondernemers die een plekje hebben in de oude Zutphense Meisjesvakschool, moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Het gebouw is door de vorige eigenaren verkocht aan een Twellose projectontwikkelaar, die andere plannen heeft met het pand. Nu is de voormalige school nog de plek voor Proeflokalen, een initiatief van Michel de Bakker.