Plassen moet op meer plekken kunnen in Zutphen

Hulp voor ge­trau­ma­ti­seer­de kinderen in azc's in Zutphen en Zeewolde

10:29 Oorlogskinderen die in asielzoekerscentra verblijven, staan vaak onder grote stress. Door alles wat ze mee hebben gemaakt in hun thuisland, en de spanningen in ons land. Daarom gaan War Child, Unicef Nederland en Save the Children nu in de azc’s Zutphen en Zeewolde hetzelfde doen als deze organisaties in oorlogsgebieden doen: structureel sport-, dans- en speluren organiseren voor kinderen.