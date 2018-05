Pleegvader van omgekomen Andres doet oproep: 'Wie steelt de bloemen bij mijn zoons gedenksteen?'

Hans Burgers, de pleegvader van Andres is het nu goed zat. Hij plaatste voor de tweede keer een oproep op Facebook om zo hopelijk de dader op te sporen. ,,We zijn ontzettend ontdaan na deze respectloze daad. Realiseert de dader zich wel dat zoiets kleins als bloemen stelen voor zoveel verdriet zorgt? Het is de enige plek waar we mijn zoon kunnen gedenken. Zijn urn is naar de Dominicaanse Republiek, de plek waar hij is geboren", vertelt een geëmotioneerde Burgers.