Anne-Marie en haar man Frits Jellema wonen nog maar een half jaar in het flatje op de vierde verdieping. Mooi gelegen, aan de boorden van de IJssel. Die IJssel leek wel een woeste oceaan, toen Anne-Marie woensdagochtend uit het raam van de woonkamer zat te kijken. ,,Zó ging het tekeer op de rivier. Het was een uur of elf. Ik zag vanuit mijn ooghoek plotseling wat witte vlokken naar beneden dwarrelen. Leek wel sneeuw. Achteraf hoorde ik dat dat isolatiemateriaal was uit de zijgevel. Even later kwam de hele spouwmuur naar beneden...''