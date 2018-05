PlusOV lijdt 1,8 miljoen verlies, gemeenten moeten bijlappen

Ook financieel is vervoerbedrijf PlusOV een drama. Over 2017 is er in totaal ruim 1,8 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt uit de concept jaarrekening. Voor dit jaar wordt aan de negen deelnemende gemeenten, waaronder Zutphen, Lochem en Voorst, nog eens in totaal ruim 2,3 miljoen extra gevraagd.

PlusOV kwam vorig jaar vooral in het nieuws omdat het bedrijf er maar niet in slaagde om het leerlingenvervoer op orde te krijgen. Directeur Noordam moest opstappen, een onderzoek volgde en extra personeel werd ingehuurd of aangenomen. Al die extra kosten komen bijna geheel voor rekening van de negen deelnemende gemeente, de gemeenten in de Stedendriehoek plus Heerde en Hattem. De wethouders van die gemeenten vormen ook het bestuur van PlusOV.

Zutphen wordt gevraagd 502.349 euro bij te lappen op een totaal van bijna twee miljoen euro. Lochem wordt 341.552 euro extra gevraagd op een totaalbijdrage aan PlsuOV van ruim 1,1 miljoen euro. Voorst moet 316.901 euro extra in het potje doen op een totaal van ruim 1,1 miljoen.

In Lochem maken in totaal 219 inwoners (leerlingen, jeugdwet en dagbesteding) in totaal 19.649 ritten. In Zutphen ligt dat aanmerkelijk hoger: 514 inwoners (leerlingen, jeugdwet en dagbesteding) maken in totaal 34.629 ritten.

Verdeelsleutel

De gemeenten dragen bij via een verdeelsleutel, die gebaseerd is op het aantal ritten en het inwonertal. Deventer moet als enige Overijsselse gemeente verhoudingsgewijs meer betalen, omdat de Gelders gemeenten profiteren van een bijdrage van de provincie Gelderland. De vervoerscentrale maakt in 2018 ruim 16 miljoen euro aan kosten.

Volgens interim-directeur Jan Akerboom is het ergste leed geleden en zijn de problemen naar verwachting in het tweede deel van 2018 voorbij. Of de gemeenten in 2019 verder gaan met PlusOV moeten we nog wel besluiten. Deventer wil in navolging van Apeldoorn pas na de zomer besluiten of het doorgaat met de vervoerscentrale.