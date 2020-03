Politie bij melding steekpartij AZC Zutphen

Gelre strenger op bezoek

22:20 Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hanteert sinds dinsdag striktere bezoekregels vanwege het corona-virus. Er mag maximaal één persoon per dag bij een patiënt op bezoek en alleen op het middagbezoekuur. Het ochtend- of avondbezoekuur is vervallen.