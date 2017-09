Politie dag lang live te volgen via Facebook

Vanaf vijf ton woon je in een 'villament' in de Veste

8 september Het plan voor de Veste omvat zogeheten villamenten, appartementen die de luxe hebben van een villa. Architect Sylvan van der Linde denkt dat het concept een gat in de markt is. De woningen in de geplande luxe woontoren aan de rand van de Zutphense binnenstad gaan half oktober in de verkoop.