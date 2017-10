Politie IJsselstreek loopt voor Serious Request

Op 20 december lopen zo'n 30 politiemedewerkers de sponsorloop. Ze lopen in de twee teams, in blokken van 5 kilometer vanaf het politiebureau in Zutphen naar Velp, om vervolgens verder te lopen naar het Glazen Huis in Apeldoorn. De politiemedewerkers zamelen geld in door middel van sponsoring van familieleden, collega's en via Facebook. Zo hopen ze een aardig bedrag te overhandigen aan de organisatie van Serious Request 2017.