Politie in Zutphen denkt te weten wie kinderen in speeltuinen lastig viel

Bij de politie werd vorige week melding gemaakt van een man die een jongen in zijn schouder zou hebben gebeten in de natuurspeeltuin in het Berkelpark. Het kind dat zou zijn lastig gevallen, zelf afkomstig uit Zutphen, speelde met kinderen van buitenschoolse opvang (bso) Bolderburen. Een dag eerder speelden twee jongens aan het begin van de avond in de speeltuin achter de Jumbo in de wijk Het Waterkwartier. Hier zouden zij zijn achtervolgd en lastiggevallen door waarschijnlijk dezelfde man, waarna ze naar huis renden.

Eén incident

Politiewoordvoerder Ruud Visser meldt dat er melding is gemaakt van één incident en dat op basis van het doorgegeven signalement - een licht getinte man van rond de dertig jaar en circa 1,70 meter lang, slank postuur, slag in donker haar en opvallend onverzorgd gebit - een persoon in beeld is gekomen, van wie vermoedt wordt dat hij bij het incident betrokken is. ,,We kunnen niet met zekerheid vaststellen of hij iets met de melding te maken heeft, omdat er verder geen getuigen zijn. Ook is niet zeker of er daadwerkelijk is gebeten, onder andere omdat er geen bijtsporen gevonden zijn. Er heeft dus ook geen aanhouding plaatsgevonden. We hopen dat het gesprek heeft bijgedragen aan gedragsverandering, mocht hij hierbij wel betrokken zijn geweest. We beseffen ons dat het betrokken kindje en de moeder zijn geschrokken van de situatie.”