Politie ontslaat 'lekkende' agent uit Zutphen

Het ontslag is de uitkomst van een disciplinair onderzoek naar plichtsverzuim dat zijn werkgever afgelopen maart had ingesteld toen D. voor de eerste keer werd aangehouden. Hij werd toen verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen. ,,Het interne onderzoek is afgerond en op basis daarvan is hij eind juli ontslagen. Hij is niet meer bij ons in dienst”, zegt een politiewoordvoerder.